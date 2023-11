Blinken insiste em pausas humanitárias para minimizar mortes de civis em Gaza

"aumentar a entrega de comida, água e medicamentos", avançou Antony Blinken em conferência de imprensa.



"Todos estes esforços devem ser facilitados por pausas humanitárias", tema que foi igualmente debatido com os líderes israelitas esta sexta-feira, afirmou.



Para este responsável, a proteção dos civis não deve acontecer só em Gaza, mas também na Cisjordânia. “O que eu ouvi hoje foi um compromisso claro do Governo de Israel para lidar com a violência extremista na Cisjordânia”, referiu.



Antony Blinken transmitiu ainda que os Estados Unidos continuam a acreditar que uma solução de dois Estados é "o caminho mais viável para a paz".

"Falei com Netanyahu e outros responsáveis israelitas sobre medidas concretas para minimizar o número de mortos entre civis" e para, avançou Antony Blinken em conferência de imprensa."Todos estes esforços devem ser facilitados por pausas humanitárias", tema que foi igualmente debatido com os líderes israelitas esta sexta-feira, afirmou.Para este responsável, a proteção dos civis não deve acontecer só em Gaza, mas também na Cisjordânia., referiu.Antony Blinken transmitiu ainda que os Estados Unidos continuam a acreditar que uma solução de dois Estados é "o caminho mais viável para a paz". “Assustador e chocante”

Antony Blinken disse também ter tido acesso a imagens adicionais dos ataques do Hamas a 7 de outubro.



Segundo o responsável, nas gravações da câmara de vigilância de uma habitação surge uma criança a perguntar onde estava o pai, com as irmãs a responderem que este foi assassinado e que assistiram a esse ataque.



"É assustador e chocante que a brutalidade deste ataque tenha desaparecido tão rapidamente da memória de muitas pessoas", condenou Blinken, lembrando que 35 norte-americanos foram também assassinados nesse dia, “assim como muitos cidadãos de outras nacionalidades".



"Estamos a cumprir todos os esforços para que nenhum ataque como aquele se volte a repetir", assegurou, dizendo ainda esperar que "desta tragédia surja um amanhã melhor para as pessoas e para a região".

Antony Blinken disse também ter tido acesso a imagens adicionais dos ataques do Hamas a 7 de outubro.Segundo o responsável, nas gravações da câmara de vigilância de uma habitação surge uma criança a perguntar onde estava o pai, com as irmãs a responderem que este foi assassinado e que assistiram a esse ataque., condenou Blinken, lembrando que 35 norte-americanos foram também assassinados nesse dia, “assim como muitos cidadãos de outras nacionalidades"."Estamos a cumprir todos os esforços para que nenhum ataque como aquele se volte a repetir", assegurou, dizendo ainda esperar que EUA querem impedir escalada do conflito

Os Estados Unidos vão "continuar a responder a ataques do Irão para defender o pessoal norte-americano na região", garantiu de seguida Antony Blinken. "Continuamos focados em assegurar a libertação de reféns, incluindo americanos".



"Temos de prevenir a escalada deste conflito a outras áreas", afirmou o secretário de Estado dos EUA, acrescentando que "precisamos de fazer mais para proteger os civis palestinianos".



"Os aliados no Médio Oriente e no resto do mundo desempenham um papel crítico na prevenção da escalada do conflito, e esse é o maior foco da minha viagem", explicou o responsável. Os Estados Unidos vão "continuar a responder a ataques do Irão para defender o pessoal norte-americano na região", garantiu de seguida Antony Blinken. "Continuamos focados em assegurar a libertação de reféns, incluindo americanos"."Temos de prevenir a escalada deste conflito a outras áreas", afirmou o secretário de Estado dos EUA, acrescentando que"Os aliados no Médio Oriente e no resto do mundo desempenham um papel crítico na prevenção da escalada do conflito, e esse é o maior foco da minha viagem", explicou o responsável.