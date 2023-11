Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Esta é a segunda operação do tipo levada a cabo pela divisão aérea das tropas japonesas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas, em 07 de outubro.

O avião KC-767 transporta 20 japoneses, 15 sul-coreanos, quatro vietnamitas e um taiwanês, informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros nipónico.

A retirada ocorre num momento em que prosseguem os combates entre as tropas israelitas e as milícias do Hamas no norte da Faixa de Gaza, onde o número de mortos ultrapassa já os nove mil, enquanto os combates com as milícias libanesas se intensificaram na fronteira com o Líbano.

No final do mês passado, um outro KC-767 japonês chegou ao Japão com 60 cidadãos nipónicos e 18 sul-coreanos a bordo, além de cinco familiares de diferentes nacionalidades, provenientes de Telavive.

O Japão enviou vários aviões das Forças Armadas para o Médio Oriente, na sequência do conflito, e tem atualmente dois aviões de transporte C-2 na Jordânia à espera de novas operações de repatriamento de cidadãos japoneses, informou ainda o ministério.