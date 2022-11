Bloqueios de estradas diminuem após apelo de Bolsonaro

- Presidente Jair Bolsonaro pede a manifestantes que desobstruam as rodovias: pic.twitter.com/ztRXh3IQWu — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) November 2, 2022

O número de Estados brasileiros que continuam a ser palco de manifestações de camionistas, que protestam contra o resultado das presidenciais, caiu a pique na noite passada.Na terça-feira, a PRF adiantava que os bloqueios subsistiam em cerca de 150 pontos de 15 dos 25 Estados brasileiros.Os protestos enfraqueceram após o discurso de Bolsonaro, que afirmou que este tipo de manifestações é ilegítimo e apelou aos seus apoiantes para que desobstruam as estradas., disse Bolsonaro, num vídeo gravado e partilhado no Twitter na quarta-feira.O ainda chefe de Estado diz que "está tão chateado e tão triste" quanto os seus apoiantes, mas sublinha que é preciso ter "a cabeça no lugar".

A PRF já aplicou cerca de duas mil multas a motoristas “bolsonaristas” que têm bloqueado estradas desde domingo – um valor que já ultrapassa um total de 18 milhões de reais em coimas.

Na quarta-feira, realizaram-se dezenas de manifestações diante de quartéis militares brasileiros. Os apoiantes do presidente cessante reclamavam uma intervenção das Forças Armadas para travar a tomada de posse de Lula da Silva.Em silêncio desde a sua derrota no domingo, Bolsonaro falou ao país pela primeira vez após as eleições na terça-feira. No discurso, Bolsonaro absteve-se de apelar explicitamente à desmobilização dos bloqueios das estradas, alegando que asBolsonaro sublinhava, porém, os métodos dos seus apoiantes “não podem ser os da esquerda” e que as “manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas”.Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais à segunda volta, no passado domingo, com 50,9 por cento dos votos, contra 49,1 de Jair Bolsonaro. O candidato do PT voltará a assumir a presidência do país a 1 de janeiro de 2023 – 20 anos após vencer a sua primeira eleição.