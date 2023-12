Blue Origin regressa ao espaço um ano após um acidente

Dez minutos após a descolagem, a cápsula da missão NS-24 - sem passageiros, mas com equipamento científico - pousou suavemente no deserto do oeste americano, segundo uma transmissão de vídeo em direto.

Este regresso ao espaço deverá permitir a retoma das operações de turismo espacial da Blue Origin, que já levou 31 "curiosos abastados" em viagens turísticas de 10 minutos, incluindo o próprio Jeff Bezos.

"A procura por voos da New Shepard está a crescer ainda mais e esperamos acelerar a nossa frequência de voos em 2024", salientou o vice-presidente da empresa, Phil Joyce.

O foguete New Shepard descolou com sucesso no oeste do Texas às 16h42 (hora de Lisboa).

A descolagem, inicialmente prevista para segunda-feira, foi adiada para o dia seguinte "devido a um problema nos sistemas terrestres", tinha explicado a Blue Origin na rede social X.

A bordo não havia humanos, mas estavam equipamentos para realizar experiências científicas durante os poucos momentos de microgravidade: a cápsula voou até 107 quilómetros acima da Terra, além da fronteira com o espaço (100 quilómetros).

Uma das experiências teve como objetivo compreender melhor como a água e o gás se movem num ambiente sem gravidade.

Um acidente ocorrido em setembro de 2022 resultou na queda do módulo de propulsão do foguete. Não transportava nenhum passageiro naquele momento.