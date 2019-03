Boeing 737 Max. Afinal o que pode estar na origem do acidente?

Alexandre Brito - RTP14 Mar, 2019, 10:05 / atualizado em 14 Mar, 2019, 11:01 | Mundo

Os dados disponíveis até ao momento indicam que o Boeing 737 Max 8 levantou voo de Addis Abeba às 8h38 a caminho de Nairobi. Cerca de seis minutos depois, o avião caiu num pequena vila próximo da capital da Etiópia. Todas as pessoas a bordo – 157 – morreram.







Os registos do site que segue todos os voos comerciais mundiais – Flightradar – mostram que o avião subiu de forma errática, com velocidades instáveis. Acabou por se despenhar.





Não é ainda possível – se é que alguma vez será – afirmar que o acidente foi causado por erro humano ou técnico. A companhia aérea Ethiopian Airlines saiu em defesa do comandante, com mais de oito mil horas de voo. Garantiu ainda que o avião tinha sido alvo de manutenção “rigorosa” a 4 de fevereiro.









Quando em outubro de 2018 um 737 Max da Lion Air caiu no Mar de Jacarta, os dados que foram então recolhidos mostram que o padrão de voo foi muito semelhante ao do acidente na Etiópia. Subida de forma errática com velocidades instáveis.





De acordo com o diário norte-americano The New York Times, que na altura investigou as causas desse acidente, o tal sistema MCAS poderá ter sido, pelo menos em parte, responsável pela queda.



O que é o MCAS?



O MCAS está localizado no nariz do avião e tem como função “sentir” a inclinação do aparelho e, se necessário, corrigir automaticamente a linha de voo. A má manutenção destes sensores poderá levar o sistema a pensar que o avião está a subir de forma vertical exagerada, num ângulo em que o ar deixa de correr devidamente pelas asas podendo originar problemas de sustentação e, eventualmente, uma quebra estrutural.





Para impedir isso, o sistema corrige automaticamente a inclinação. Ou seja, puxa o avião para baixo, com o nariz apontado para o chão.





De acordo com o New York Times, suspeita-se que em relação ao acidente de outubro, com um Boeing 737 MAX, os pilotos não sabiam sequer da existência deste sistema a bordo. As caixas negras revelaram que o comandante tentou corrigir, sem sucesso, a trajetória de queda. Mas nunca desligou o sistema.





O MCAS foi introduzido pela Boeing nestes 737 MAX para compensar as alterações aerodinâmicas provocadas pelos motoros maiores, mais potentes, mas também mais eficientes. É um sistema que ajuda os pilotos a manter o avião numa trajetória correta e impedir que atinja um ângulo de voo demasiado vertical. Veja o vídeo:











A Boeing continua a afirmar que mantém total confiança no avião. No entanto, acrescenta em comunicado, decidiu, numa “abundância de precaução e de forma a reassegurar o público sobre a segurança do avião, recomendar à FAA a suspensão temporária das operações de toda a frota de 737 MAX” .





A empresa acrescenta que está a fazer todos os possíveis para perceber “as causas do acidente em parceria com os investigadores”, ao mesmo tempo que adianta que está a fazer atualizações de segurança de forma a impedir que acidentes como estes voltem a acontecer.

