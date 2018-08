Bogotá acusa Caracas de violar soberania colombiana

Lusa22 Ago, 2018, 07:35 | Mundo

"No dia 19 de agosto de 2018, no setor Vetas de Oriente, Município Tibú, no norte de Santander, registou-se uma violação da soberania de Colômbia", informa o ministério em comunicado.

A violação foi realizada com recurso a "dois helicópteros militares, identificados com as siglas da Guarda Nacional Bolivariana, e por uns 30 oficiais armados pertencentes às Forças Armadas Bolivarianas de Venezuela", refere a mesma nota.

"Por instruções do senhor Presidente da República (da Colômbia), Iván Duque Márquez, (o ministério), em virtude do relatório sobre os factos que deram conta de que efetivamente se tratou de uma incursão militar não autorizada em território nacional, apresentou perante a embaixada da Venezuela uma nota a expressar o mais enérgico protesto pelos factos mencionados", pode ler-se no comunicado.

A incursão não autorizada das forças venezuelanas terá acontecido na fronteira entre os países, a sudoeste da Venezuela e a noroeste da Colômbia.