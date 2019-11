Bolívia. Apoiantes de Evo Morales envolveram-se em confrontos com a polícia

A violência regressou à Bolívia. Apoiantes do ex-Presidente Evo Morales envolveram-se em confrontos com a polícia, em La Paz. Contestam a nomeação da nova presidente interina e exigem o regresso de Morales, exilado no México.