Bolívia. Presidente eleito alvo de ataque com dinamite na sede do partido

Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en #LaPaz. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 6, 2020

De acordo com fontes do MAS,O porta-voz do MAS, Sebastián Michel, anunciou que o incidente não provocou feridos, mas criticou as forças de segurança por não terem tomado as medidas necessárias para proteger o presidente: “Estamos muito preocupados com o que está a acontecer.O antigo presidente da Bolívia, Evo Morales, condenou o ataque no Twitter: “”.O incidente ocorreu numa altura em que os apoiantes de direita na Bolívia iniciaram uma greve em oposição ao resultado das eleições que decorreram a 18 de outubro, numa tentativa de paralisar o país antes da tomada de posse de Arce, agendada para o próximo domingo.

Desde a semana passada, a região de Santa Cruz tem sido palco de protestos contra Arce, em exigência de uma auditoria ao processo eleitoral.

Luis Arce, antigo ministro da Economia, venceu as eleições bolivianas com 54,5 por cento dos votos, derrotando o principal líder da oposição, Carlos Mesa, que obteve apenas 29,2 por cento dos votos. A missão de observação da Organização dos Estados Americanos (OEA) declarou que o processo eleitoral foi “transparente”.

Ameaça à democracia subsiste



A vitória de Arce foi vista como um sinal de esperança para o fim de uma onda de violência e repressão que pairava sobre a Bolívia desde as últimas eleições, em 2019. Na altura, Evo Morales, no poder há 14 anos, declarou vitória à primeira volta para um quarto mandato consecutivo, mas acabou por renunciar, em novembro, sob pressão das forças de segurança e de manifestações de rua contra o seu Governo, após alegadas irregularidades nas eleições.







Desde essa altura que Morales está exilado na Argentina, sob acusações de corrupção, abuso sexual e fraude eleitoral. O ex-presidente afirma ser vítima, assim como os seus apoiantes, de uma "perseguição política" e denunciou a existência de um golpe de Estado.

Trump exige que “paren el conteo de votos” al ver que va perdiendo.

Lo mismo sucedió en elecciones de 2019 en Bolivia, quienes perdían no querían que se contara votos del área rural y todo derivó en un golpe y en masacres. En una democracia auténtica todos los votos deben contar. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 6, 2020

No Twitter, Morales comparou o que sucedeu nas eleições de 2019 com o que está atualmente a acontecer nos EUA, com o presidente Donald Trump a exigir a suspensão da contagem dos votos, alegando que se trata de uma “fraude”.disse Morales na sua conta do Twitter.O período que se seguiu às eleições de 2019 e consequente renúncia de Evo Morales foi marcado por uma intensa violência nas ruas.A partir Buenos Aires, o ex-presidente boliviano congratulou-se com a vitória do seu partido, o MAS, assim como do novo presidente, Luis Arce. "Hoje recuperamos a democracia. Recuperamos a pátria. Recuperaremos a estabilidade e o progresso. Recuperaremos a paz. Devolveremos a liberdade e a dignidade ao povo boliviano", afirmou Morales.Prova disso foi o assassínio de Orlando Gutiérrez , líder da Federação Sindical dos Mineiros da Bolívia (FSTMB). Segundo relatos de testemunhas, o dirigente sindical foi atacado no dia a seguir às eleições por um grupo armado de opositores ao MAS, tendo sofrido ferimentos graves na cabeça. Gutiérrez acabou por falecer a 28 de outubro.