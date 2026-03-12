Bolsas europeias a vermelho. Cotação do petróleo sobe acima de 100 dólares apesar do recurso a reservas

Cerca das 08:40 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 0,48% para 599,61 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,54%, 0,58% e 0,40%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 0,72% e 0,22%.

No mesmo sentido, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a ceder 0,59% para 9.022,51 pontos.

O euro recuava para 1,1554 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1567 dólares na quarta-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.

Numa sessão em que tanto a agenda macroeconómica como a das empresas são muito leves, o conflito no Médio Oriente, centrado numa série de ataques a embarcações no estreito de Ormuz, e o seu impacto no preço do petróleo, será a principal referência para os investidores.

A esta hora, o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em maio, subia 4% para 95,68 dólares, e o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, para entrega em abril, avançava 3,7% para 90,49 dólares o barril.

O gás natural para entrega em abril valorizava-se 2,9% para 51,46 euros por megawatt-hora (MWh).

Por sua vez, os metais preciosos registam subidas moderadas, que no caso do ouro são de 0,17%, enquanto a prata sobe 1,6%.

O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a subir, com a onça a ser negociada a 5.185,51 dólares, depois de ter terminado num novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.

A onça da prata também estava a valorizar-se para 87,1459 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, caiu hoje 1,04% depois do novo aumento dos preços do petróleo, a bolsa de Xangai perdeu 0,1%, a de Shenzhen caiu 0,63% e o Hang Seng de Hong cedia 0,66% pouco antes do final da sessão.

Wall Street fechou mista na quarta-feira com leves mudanças, o Dow Jones a cair 0,61% e o Nasdaq a subir 0,08%. Os futuros apontam para descidas de 0,64% para o Dow Jones e de 0,49 para o Nasdaq.

Na agenda dos EUA, hoje o Departamento de Comércio divulgará o número de habitações iniciadas no mês de janeiro no país.

É muito importante que este número aumente a partir dos níveis atuais para que a oferta aumente e os preços, que atualmente continuam altos, possam ser reduzidos, impedindo o acesso à habitação para muitos novos compradores, segundo destacaram analistas da Link Securities citados pela Efe.

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha avançavam para 2,930%, contra 2,931% na quarta-feira.

A bitcoin cede 1,07%, para 69.895,7 dólares.