Bolsonaro admite voltar ao partido que abandonou em 2019

Após ter rompido com o PSL, Bolsonaro anunciou a criação do partido Aliança pelo Brasil, mas reconheceu que este é um processo complicado.", declarou Jair Bolsonaro, na habitual transmissão em direto na rede social Facebook.Bolsonaro foi eleito chefe de Estado pelo PSL em 2018, mas deixou o partido após conflitos com o presidente da formação política, Luciano Bivar. Desde então que Bolsonaro está a tentar constituir o Aliança pelo Brasil.Contudo, até ao mês passado, a Justiça eleitoral brasileira apenas tinha aceitado 3,2% das assinaturas entregues para constituir o partido, após ter detetado irregularidades, como eleitores inexistentes e pessoas que já morreram.Das 492 mil assinaturas de eleitores necessárias para que o partido Aliança pelo Brasil se torne realidade, até 13 de julho apenas cerca de 16 mil tinham sido aceites, enquanto mais de 25 mil foram rejeitadas devido a irregularidades, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral.", acrescentou Bolsonaro, sublinhando que não ia desistir já do Aliança pelo Brasil.





Sempre em defesa da cloroquina







Na transmissão direta semanal no Facebook, o presidente brasileiro voltou a defender o uso da cloroquina no tratamento da covid-19, fármaco utilizado em doenças como a malária, mas sem provas científicas da eficácia contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2).Bolsonaro justificou a produção de cerca de quatro milhões de comprimidos de cloroquina pelo exército, afirmando que só serão vendidos com receita médica, mas que "nada será desperdiçado".

"Alguns estavam a criticar-me, dizendo `ah, o presidente mandou o exército fabricar comprimidos`. Não é só o exército. Se cada pessoa tomar meia dúzia, com receita médica, dá 700, 800 mil doses. (...) Nada vai ser deitado fora, tudo vai ser aproveitado de uma forma ou de outra", disse.

O presidente indicou que a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil teria autorizado a compra de cloroquina com uma receita médica comum."Chegou aqui a informação de que o presidente da Anvisa, o almirante Barra, acabou de confirmar a informação sobre a hidroxicloroquina e a ivermectina. Você já pode comprar com uma receita simples, caso seu médico recomende, obviamente", declarou o chefe de Estado, que aproveitou para lamentar as mais de 100 mil mortes causadas pela covid-19 no país.Bolsonaro, um dos chefes de Estado mais céticos em relação à gravidade da pandemia, contraiu a doença em julho e afirmou que recuperou graças à cloroquina.

O Brasil totaliza 105.463 óbitos e 3.224.876 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, sendo o segundo país mais atingido pela doença no mundo, depois dos Estados Unidos.