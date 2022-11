Bolsonaro apela a apoiantes para que acabem com bloqueios de estradas

, disse Bolsonaro, num vídeo gravado e partilhado no Twitter."O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição.. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia", insistiu.para travar a tomada de posse de Lula da Silva.



Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais à segunda volta, no passado domingo, com 50,9 por cento dos votos, contra 49,1 de Jair Bolsonaro. O candidato do PT voltará a assumir a Presidência do país a 1 de janeiro de 2023, para um terceiro mandato – Lula governou o Brasil entre 2003 e 2010.