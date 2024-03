Bolsonaro apresenta queixa contra Lula por difamação

Um pedido de "danos morais" foi colocado conjuntamente pelo antigo presidente e sua mulher Michelle num tribunal da capital brasileira, segundo o documento.

Na quarta-feira passada, o Governo brasileiro indicou que "261 objetos" do palácio presidencial estavam em falta em janeiro de 2023, data da tomada de posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Quando se instalou na residência presidencial de Brasília, Lula indicou que diversos móveis tinham desaparecido.

"Caso lhe pertencessem [a Bolsonaro] tinha um motivo para levá-los, mas são coisas públicas. Não sei por que motivo levou a cama", declarou na ocasião.

O antigo casal presidencial pediu a Lula para "se retratar na mesma proporção do prejuízo que causou". Pediram igualmente uma compensação de 20.000 reais (cerca de 3.700 euros) que deverá ser entregue a uma prganização não-governamental (ONG).

"Convocar os media para afirmar que os autores teriam levado e sumido com os bens públicos" é "reprovável e irresponsável", acrescenta ainda o documento.



Recorde-se que Lula da Silva tomou posse a 1 de janeiro de 2023, mas a mudança levou pouco mais de um mês, por motivos de segurança, reformas e compras, tendo sido concretizada no mês seguinte. Em 8 de janeiro de 2023, uma multidão de apoiadores de Bolsonaro invadiu o Palácio do Planalto e outras sedes do poder em Brasília.

O casal Bolsonaro viveu no palácio da Alvorada entre 2019 e 2022.

C/Lusa