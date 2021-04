Bolsonaro critica lei que pode dificultar emprego para mulheres

Em causa está um projeto, aprovado no fim de março pelo Senado do Brasil, segundo o qual a punição para empregadores passa a ser até cinco vezes a diferença salarial verificada entre o homem e a mulher que exerçam a mesma função.", afirmou Bolsonaro, na sua habitual transmissão em vídeo na rede social Facebook.Jair Bolsonaro pediu então para que os seus seguidores respondessem nos comentários do vídeo se deveria, ou não, aprovar o projeto.", acrescentou o presidente.De acordo com o chefe de Estado, na justiça laboral brasileira, a maioria das decisões favorece o empregado em detrimento do empregador e que, caso aprove o projeto, muitos empresários deixarão de contratar mulheres com medo de serem enquadrados na lei.





"Dossier vacina" complicado







A transmissão ao vivo de Jair Bolsonaro foi ainda marcada por comentários sobre a pandemia de covid-19 e o processo de imunização, criticando o facto de "".Ao lado do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o chefe de Estado defendeu o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento da doença causada pelo novo coronavírus.", salientou.Bolsonaro aconselhou ainda Marcos Pontes a ter "cuidado" com as palavras porque, caso contrário, a transmissão poderia ser derrubada pelo Facebook.

O presidente referia-se ao facto de a rede social ter passado a remover conteúdos que incentivem tratamentos ineficazes contra a covid-19, como é o caso do uso de fármacos como nitazoxanida, ivermectina ou cloroquina, amplamente defendidos pelo governo de Bolsonaro.