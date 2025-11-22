Bolsonaro detido preventivamente a pedido da Polícia Federal

"A Polícia Federal cumpriu neste sábado em Brasília/DF um mandado de prisão preventiva em cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal", lê-se num comunicado da Polícia Federal.



A imprensa local indicou que a prisão preventiva é uma medida cautelar, sendo que não se trata do cumprimento da pena de mais de 27 anos a que Jair Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro por golpe de Estado.



O ex-presidente do Brasil foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde ficará numa uma sala de Estado, um espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas.





Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão



Jair Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e três meses de prisão por conspiração para um golpe de Estado para se manter no poder após a derrota nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Bolsonaro foi identificado como o líder e o principal beneficiário de um esquema para impedir que Lula assumisse o cargo em 2023.



No entanto, os tribunais ainda não emitiram uma ordem de detenção definitiva neste caso, uma vez que Bolsonaro não esgotou os recursos.



Há mais de 100 dias que o antigo presidente brasileiro está em prisão domiciliária rigorosa por violar medidas cautelares num caso separado, por alegadamente procurar a interferência dos EUA para travar o processo criminal contra ele.



O presidente norte-americano, Donald Trump, que era aliado de Bolsonaro quando ambos estavam no poder, classificou o caso como uma "caça às bruxas". Impôs sanções a Moraes, o juiz responsável pelo caso, e uma tarifa de 50% sobre as importações americanas de vários produtos brasileiros, que começou a ser revogada este mês.



Enquanto esteve em prisão domiciliária, Bolsonaro foi proibido de usar as redes sociais, mas recebeu visitas de aliados políticos. A sua defesa deve solicitar autorização para que cumpra a pena em prisão domiciliária, alegando vários problemas de saúde.



O ex-presidente, que foi esfaqueado no abdómen durante um evento de campanha em 2018, tem um historial de internamentos e cirurgias relacionadas com o ataque.



Bolson já tinha sido impedido de se candidatar a cargos eletivos até 2030, depois de o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil o ter considerado culpado de abuso de poder durante a sua campanha de reeleição em 2022.





O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-inquilino do Palácio do Planalto, tinha convocado uma vigília em apoio ao pai, que a Polícia Federal considera como risco para participantes e agentes policiais.