Bolsonaro muda de ministro do Turismo por questões pessoais

", disse Bolsonaro a apoiantes, junto ao Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.Ao longo da tarde de quarta-feira, a imprensa brasileira anunciou a exoneração de Marcelo Álvaro Antônio, após uma reunião entre o ministro e o presidente. Contudo, a saída ainda não foi confirmada em nenhum dos canais oficiais do executivo.A acusação foi feita num grupo privado de ministros na plataforma Whatsapp e divulgada pela imprensa local.", escreveu Álvaro Antônio, citado pelos jornais brasileiros.Num longo texto partilhado no grupo do Whatsapp, o ministro do Turismo acusou ainda Ramos de pedir a sua exoneração "para tentar resolver as eleições do parlamento", "para suprir a sua própria deficiência".

Segundo a imprensa, as declarações de Álvaro Antônio geraram mal-estar no Governo, o que levou Bolsonaro a trocar de ministro.





Esta é a primeira troca na tutela do Turismo desde o início do atual executivo, que tomou posse em janeiro de 2019, mas é a 15.ª substituição de governantes desde que Bolsonaro chegou ao poder.