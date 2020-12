Bolsonaro pede aos brasileiros para serem rápidos no banho

"Se você puder apagar uma luz, o Brasil agradece", disse , Jair Bolsonaro numa transmissão em direto nas suas redes sociais, na qual recomendou aos brasileiros que "tomem banho um pouco mais rápido" para ajudar a economizar energia e evitar pagar mais por um serviço cujos preços estão a disparar.



Acompanhado pelo ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o chefe de Estado atribuiu o aumento do preço da eletricidade a uma grande seca que afetou o nível dos reservatórios que abastecem as centrais hidroelétricas, as quais produzem 65% da energia que o país consome.



Bolsonaro explicou que foi necessário acionar as termoelétricas do país, que geram energia "mais cara", o que se reflete na tarifa paga pelos utilizadores.



O presidente desvinculou a situação de um apagão recente no estado do Amapá, no norte do país, região que sofreu um racionamento de energia por 20 dias, devido a um incêndio numa subestação, cujas causas ainda estão a ser investigadas.



Apesar disso, Bolsonaro pediu que se economize energia para evitar uma nova subida de preços.



"Por volta das dez horas da noite apago todas as luzes. Vocês, que estão em casa, podem apagar uma luz agora. Evite desperdícios e tome banho um pouco mais rápido, porque também ajuda", recomendou Bolsonaro, cuja retórica populista, ainda que de extrema-direita, muitas vezes é comparada ao estilo do falecido Hugo Chávez.



"Tem gente que começa a cantar no chuveiro e fica meia hora no banho. Não, três minutos é mais do que suficiente. Eu contei, três minutos, e não cheiro mal, garanto. Um minuto para o sabonete, um minuto para o champô e mais um minuto para enxaguar", disse Chávez em outubro de 2009, numa transmissão do seu programa" Aló Presidente".