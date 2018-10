Bolsonaro preside ao Brasil e apela à união

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro revelam que Jair Bolsonaro alcançou mais de 55% das intenções de voto enquanto o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, ficou pelos 44,9%.



Jair Bolsonaro sucede a Michel Temer. É o oitavo presidente brasileiro desde o fim da ditadura militar.



No discurso de vitória que fez a partir de casa o capitão do exército reformado e defensor da ditadura militar apelou à união do país.



Palavras de Jair Bolsonaro que também disse que está na altura de "desamarrar o Brasil” e de construir uma nação "livre e democrática”.



Do lado oposto, o derrotado do partido dos trabalhadores, Fernando Haddad sublinhou o valor da coragem e agradeceu o apoio dos partidos apoiantes.





O jornalista da Antena 1 António Jorge acompanhou os festejos no Rio de Janeiro.Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já felicitaram Jair Bolsonaro referindo os "laços de fraternidade" e a "significativa comunidade" portuguesa no país.Quanto ao atual presidente brasileiro, Michel Temer, acredita que Bolsonaro vai constituir "um governo de paz e harmonia" que o Brasil precisa.Também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já terá ligado a Jair Bolsonaro desejando boa sorte e manifestando o interesse de aproximar as duas nações.Em Portugal reside a maior comunidade de brasileiros na Europa, perto de 40 mil eleitores, houve mesas de voto no Porto, em Faro e em Lisboa. Os resultados oficiais deram a vitória ao candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro.Entre lágrimas, revolta, sorrisos os brasileiros receberam no Porto a notícia da vitória de Jair Bolsonaro quando assistiram ao concerto dos Roda Samba, na Casa da Música, como registou o jornalista Luís Peixoto.As reações à vitória de Jair Bolsonaro enquanto presidente do Brasil.