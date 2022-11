Bolsonaro quebra silêncio. "Somos pela ordem e pelo progresso"

Numa declaração a partir do Palácio da Alvorada,. Realçando os valores da família e da pátria,

No entanto, Bolsonaro também afirmou que, perante manifestações nas ruas do Brasil que têm levado a confrontos com as forças da autoridade."Formámos vários lideranças pelo Brasil e os nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Enfrentando todo o sistema, enfrentamos uma pandemia.".

Bolsonaro afirmou ter sido sempre rotulado como "anti-democrático" mas que continuará a respeitar os fundamentos da Constituição brasileira.

"A importância do pronunciamento"

Bloqueios de estradas

Luiz Inácio Lula da Silva ganhou as eleições presidenciais à segunda volta, no passado domingo, por uma margem apertada: 50,9 por cento dos votos contra 49,1 para Jair Bolsonaro.

A declaração de Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, foi curta e sem direito a perguntas dos jornalistas. O presidente brasileiro não congratulou Lula da Silva pela vitória no domingo, mas afirmou que será um cidadão cumpridor das regras constitucionais do Brasil, como "presidente e cidadão".O chefe da Casa Civil do presidente brasileiro anunciou que o processo de transição terá início assim que o PT fizer a nomeação. Segundo Ciro Nogueira, tal deverá acontecer já depois desta quarta-feira.Na sequência da intervenção do presidente cessante, o Supremo Tribunal Federal veio assinalar a oportunidade das suas palavras, perante os protestos e bloqueios de estradas, a somar ao início do processo de transição., reagiu em comunicado o STF.A Polícia Rodoviária Federal pediu, nas últimas horas, reforços a outras forças de segurança, tendo em vista um "completo desbloqueio" das estradas bloqueadas por apoiantes de Bolsonaro., afirmou o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, apoiante declarado do ainda presidente.Ao início da madrugada, persistiam mais de 200 pontos com bloqueios totais ou parciais ativos em vários Estados do Brasil, entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.As ligações ao maior aeroporto do Brasil, Guarulhos, em São Paulo, estiveram bloqueadas durante várias horas. Foram cancelados pelo menos 25 voos.