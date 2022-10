Bolsonaro responde a repórter da RTP: "Não falo nem espanhol, nem portunhol"

Ambiente muito tenso no Brasil, a poucas horas das eleições que vão decidir o próximo presidente do país. A noite passada, a seguir ao ultimo debate entre os dois candidatos, Jair Bolsonaro exigiu ser tratado por "Presidente", foi agressivo com todos os repórteres, incluindo o correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra. Na semana em que Lula recebeu apoio de António costa e Pedro Sanches, Bolsonaro diz que não percebe "portunhol".