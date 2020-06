Bolton revela novos detalhes polémicos sobre Administração Trump

O ex-conselheiro de segurança dos Estados Unidos volta a revelar mais detalhes polémicos sobre a governação de Donald Trump. Na véspera do lançamento do livro de memórias, John Bolton diz numa entrevista à cadeia de televisão ABC que o presidente dos Estados Unidos cedeu mais do que devia, perante o líder do coreia do Norte sem obter nada em troca, só para conseguir um acordo.