"Bomba-relógio". Acidez do mar atingiu níveis críticos

A acidificação danifica os recifes de coral e outros habitats oceânicos e, em casos extremos, pode dissolver as conchas das criaturas marinhas.

O estudo baseou-se em medições físicas e químicas novas e históricas efetuadas a partir de núcleos de gelo, combinadas com modelos informáticos avançados e estudos da vida marinha, que proporcionaram aos cientistas uma avaliação global dos últimos 150 anos.



À medida que os níveis de pH descem, as espécies calcificantes, como os corais, as ostras, os mexilhões e os minúsculos moluscos conhecidos como borboletas-do-mar, têm dificuldade em manter as suas estruturas protetoras, o que conduz a conchas mais fracas, a um crescimento mais lento, a uma reprodução reduzida e a taxas de sobrevivência mais baixas.

Mobilizar decisores contra a degradação dos oceanos

A presença portuguesa será assegurada “ao mais alto nível” político, com o primeiro-ministro, a ministra do Ambiente e Energia, o ministro da Agricultura e Mar e o secretário de Estado das Pescas e do Mar, “refletindo o compromisso do Governo com a agenda da conservação marinha e da economia azul sustentável”, adiantou o gabinete da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. A conferência de Nice realiza-se três anos após a realizada em Lisboa, em 2022.





Segundo o Ministério do Ambiente, o Governo vai levar à conferência de Nice a mensagem de que a proteção do oceano é uma prioridade estratégica, tanto do ponto de vista ambiental como económico.

Fundo do mar não se pode transformar num “Velho Oeste”

Tratado tem de ser ratificado por 60 países

Macron acrescentou que "o acordo político foi alcançado”, o que permite dizer que o Tratado de Alto Mar “será devidamente implementado”, sem especificar um calendário.





Até à data, não se considerava que a acidificação dos oceanos tivesse ultrapassado o seu “limite planetário”.No ano passado, os cientistas afirmaram que seis dos nove limites já tinham sido ultrapassados.No entanto, umrealizado pelo Plymouth Marine Laboratory (PML) do Reino Unido, pela National Oceanic and Atmospheric Administration de Washington e pelo Co-operative Institute for Marine Resources Studies da Universidade Estatal do Oregon, avança o jornal britânico The Guardian O estudo concluiu que, em 2020, o estado médio dos oceanos a nível mundial já se encontrava muito próximo - e, nalgumas regiões, para além - do limite planetário para a acidificação dos oceanos. Este limite é definido como o momento em que a concentração de carbonato de cálcio na água do mar é inferior em mais de 20 por cento aos níveis pré-industriais.“A maior parte da vida nos oceanos não vive apenas à superfície”, afirmou Helen Findlay, do PML.".Para Helen Findlay, esta situação tem enormes implicações para importantes ecossistemas subaquáticos, como os recifes de coral tropicais e mesmo de profundidade, que constituem habitats essenciais e viveiros para as crias de muitas espécies., mas que as medidas de conservação podem e devem centrar-se nas regiões e espécies mais vulneráveis."Este relatório deixa claro: estamos a ficar sem tempo e o que fazemos - ou deixamos de fazer - agora já está a determinar o nosso futuro”, realçou Jessie Turner, diretora da Aliança Internacional de Combate à Acidificação dos Oceanos, que não esteve envolvida no estudo.. É evidente que os governos não podem continuar a dar-se ao luxo de ignorar a acidificação nas principais agendas políticas", sublinhou.A terceira Conferência sobre os Oceanos da ONU arrancou esta segunda-feira em Nice, França, reunindo chefes de Estado e de governo, incluindo o primeiro-ministro português, para uma mobilização contra a degradação do oceano pela poluição e pela sobrepesca.A conferência vai reunir governos, organizações intergovernamentais, instituições financeiras internacionais, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, universidades, a comunidade científica, povos indígenas e comunidades locais.Deverão surgir declarações da comunidade científica contra a mineração no mar profundo pelos impactos que essa atividade pode causar em todo o ecossistema marinho e é esperado que mais países ratifiquem o Tratado do Alto-Mar.É um documento juridicamente vinculativo de proteção das águas internacionais, que estão fora da área de jurisdição nacional, correspondendo a cerca de 70 por cento da superfície da Terra.O tratado só entra em vigor 120 dias depois de 60 países o ratificarem e neste momento apenas alguns o fizeram, incluindo Portugal.O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou na abertura da Cimeira dos Oceanos, que o fundo do mar não pode tornar-se num “Velho Oeste”.(...). Espero que possamos inverter esta situação. Que possamos substituir a pilhagem pela proteção", alertou na abertura da cimeira organizada pelas Nações Unidas.António Guterres, apelou também a uma mudança de rumo em relação à biodiversidade marinha, uma vez que "osde peixe estão em colapso".O secretário-geral da ONU apelou ainda a um acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a pesca sustentável e chamou a atenção para o baixo nível de financiamento para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 14), que considera ser um dos objetivos mais negligenciadosO presidente francês, Emmanuel Macron, espera que o Tratado do Alto Mar seja ratificado por um número suficiente de países para entrar em vigor e anunciou novos compromissos para alcançar pelo menos 60 ratificações.", declarou Emmanuel Macron, na abertura do evento.Para o presidente francês, “era essencial, pois. As emissões de gás de efeitos de estufa afetam as calotas glaciares nos polos que, ao derreterem, provocam um aumento do nível dos mares que atinge três mil milhões de seres humanos que vivem nas zonas costeiras do planeta”.