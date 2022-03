Bombardeamento russo a Kharkiv atingiu três escolas e a catedral

Três escolas na segunda maior cidade da Ucrânia foram atingidas por ataques aéreos russos nos últimos dias, de acordo com vídeos e fotografias publicadas nas redes sociais, verificadas pela cadeia de televisão norte-americana.Na quarta-feira, as autoridades ucranianas informaram que o bombardeamento russo tinha resultado na morte de 21 pessoas, destruindo diversos prédios.”, disse Oleksiy Arestovich, conselheiro da presidência ucraniana, fazendo a comparação com um episódio histórico, quando, durante cinco meses, o exército soviético defendeu a cidade russa das forças nazis, durante a Segunda Guerra Mundial., detalharam.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 100 mil deslocados e pelo menos 836 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.