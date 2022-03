Bombardeamentos destruíram teatro que abrigava civis em Mariupol

Ouvido pela BBC,, adiantou., precisou Gurin.Ao início da manhã desta quinta-feira, o número de vítimas do ataque ao teatro em Mariupol era ainda indeterminado., escreveu a câmara local em mensagem na plataforma Telegram, citada pelas agências internacionais., prosseguiu a câmara de Mariupol, para acrescentar que, naquele momento, era “impossível estabelecer um balanço”, dado que os bombardeamentos contra bairros residenciais continuavam em curso.

“A entrada do abrigo ficou bloqueada por destroços. As informações sobre vítimas estão a ser verificadas”, indicou a câmara de Mariupol.

“É impossível encontrar palavras para descrever o nível de cinismo e crueldade com o qual os invasores russos aniquilam habitantes pacíficos”, acentuaram as autoridades locais.



A empresa norte-americana Maxar Technologies divulgou uma imagem de satélite, com a data de 14 de março, que mostra a palavra “crianças” escrita em russo no pavimento diante do Teatro Dramático, edifício com telhado vermelho.

Em Moscovo, o Ministério russo da Defesa saiu a público para desmentir que tivesse sido ordenado um bombardeamento sobre o Teatro Dramático, atribuindo a explosão no edifício ao Batalhão Azov, força ucraniana conotada com a extrema-direita e o neonazismo.

“Centenas de vítimas”

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou, por sua vez, a Rússia de ter feito “centenas de vítimas” no bombardeamento contra o Teatro de Drama de Mariupol.

Na semana passada, Moscovo responsabilizou o Batalhão Azov pelo bombardeamento de uma maternidade e hospital pediátrico da região de Mariupol, que fez três mortos e 17 feridos.

Horas antes do bombardeamento sobre o Teatro Dramático, o exército ucraniano acusara as forças russas de terem bombardeado civis que, através de um suposto corredor humanitário, procuravam abandonar Mariupol –As autoridades ucranianas estimam em mais de dois mil o número de civis vítimas dos ataques russos em Mariupol.

c/ agências