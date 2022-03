Boris Johnson acusa Putin. "Já ultrapassou linha vermelha em barbárie"

Boris Johnson propugnou um acentuar das sanções contra "o regime de Putin". O chefe do Executivo britânico afirmou que essa é a melhor via para pôr cobro à guerra que perdura há exatamente um mês.

"Vamos ver o que mais podemos fazer para ajudar o povo da Ucrânia a proteger-se, o que mais podemos fazer para reforçar as sanções económicas ao regime russo. Penso que é muito importante que trabalhemos juntos", prosseguiu o primeiro-ministro do Reino Unido, que falava aos jornalistas à chegada à reunião extraordinária de líderes da Aliança Atlântica - a primeira cimeira presencial da NATO desde a eclosão da guerra. Nas palavras de Boris Johnson, "quanto mais duras forem as sanções ao regime de Putin, mais depressa isto pode chegar ao fim".



Nesta cimeira - a primeira de três que acontecem no mesmo dia em Bruxelas (NATO, G7 e Conselho Europeu) -, os países-membros da NATO discutem o reforço de meios militares de dissuasão no leste da Europa, desde logo o "empenhamento de quatro novos grupos de combate" na Bulgária, na Hungria, na Roménia e na Eslováquia.

Os 30 aliados tratarão igualmente de se comprometer com o envio de mais material de guerra para a Ucrânia, nomeadamente "assistência cibernética de segurança" e equipamento de proteção "contra ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares".

"A mais grave crise numa geração"



Já esta manhã o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, manifestou a expectativa de novos compromissos para o robusrecimento dos investimentos dos aliados em defesa, face àquela que constitui "a mais grave crise de segurança numa geração".





"Vejo um novo sentido de urgência entre os aliados. Todos percebem que é preciso fazer mais. Enfrentamos a mais grave crise de segurança numa geração, pelo que temos de investir mais na nossa segurança. Os aliados compreendem que a única forma de o fazer é destinar mais dinheiro para os orçamentos nacionais de defesa", sustentou o responsável.







A cimeira de líderes do G7 - grupo dos sete países mais industrializados - decorrerá também no quartel-general da NATO. À tarde arranca o Conselho Europeu.





O presidente norte-americano, Joe Biden, marca presença nas três cimeiras. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, intervém por videoconferência na cimeira da NATO e na reunião de chefes de Estado e de governo da Aliança Atlântica.