Três cimeiras. NATO, G7 e UE reúnem-se para responder à guerra na Ucrânia

, neste caso na quarta cimeira de líderes da União Europeia em cinco semanas, que se prolongará até sexta-feira.Concretizada a formação do novo elenco governativo socialista , o primeiro-ministro, António Costa, estará na cimeira da Aliança Atlântica e no Conselho Europeu.

A cimeira da NATO desta quinta-feira é a primeira reunião presencial desde o início da invasão russa da Ucrânia.



A intensa jornada diplomática em Bruxelas tem início com o encontro extraordinário de líderes da Aliança Atlântica.. Concretamente, por via do “empenhamento de quatro novos grupos de combate” na Bulgária, na Hungria, na Roménia e na Eslováquia.

Os líderes da NATO tratarão igualmente

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai intervir por videoconferência nesta cimeira da Aliança AtlÂntica.



A sede da NATO será ainda o palco para uma reunião do G7, grupo dos sete países mais industrializados.A derradeira escala do presidente norte-americano em Bruxelas será o Conselho Europeu.

Os líderes da União Europeia têm por diante uma pesada agenda que irá do acentuar das sanções à Rússia de Vladimir Putin -- aoA resposta ao aumento dos preços da energia será tema dominante.Na véspera da cimeira da União, a Comissão Europeia anunciou novas medidas para diminuir o impacto das consequências da guerra.

. Será também reforçadas as relações comerciais com os Estados Unidos.

