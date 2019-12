Boris Johnson confirma saída do Reino Unido da UE a 31 de janeiro

A data concreta para a saída da União Europeia foi confirmada esta sexta-feira, ao início da manhã, pelo primeiro-ministro eleito que afasta assim a ameaça de um novo referendo.



O líder do Partido Conservador teve uma noite triunfal, nestas eleições antecipadas, com a conquista da maioria absoluta no parlamento britânico.



Boris Johnson diz que há muito a fazer no Reino Unido mas que a primeira tarefa chama-se “Brexit”.



Os resultados oficiais garantem 363 deputados para o Partido Conservador, bastante acima do limiar de 326 lugares para uma governação confortável.