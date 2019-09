Boris Johnson sai novamente derrotado com rejeição de eleições antecipadas

RTP10 Set, 2019, 10:57 / atualizado em 10 Set, 2019, 11:10 | Mundo

Foi mais uma noite longa no Parlamento britânico com Boris Johnson a sair, novamente, derrotado. O primeiro-ministro tinha apresentado uma proposta para eleições antecipadas, mas esta foi novamente recusada.



Para que a legislação avançasse, era necessário o apoio de dois terços do total dos membros da Câmara dos Comuns, ou seja, 434 votos. Apenas foram recolhidos 293, depois de os partidos da oposição se terem unido contra Johnson e se absterem.



Na passada quarta-feira, a moção para a marcação de eleições antecipadas para 15 de outubro tinha sido igualmente rejeitada, com o executivo a recolher apenas 298 votos a favor.



O debate foi ainda marcado por uma intensa troca de argumentos entre Boris Johnson e Jeremy Corbyn, líder dos trabalhistas. Num discurso centrado no ataque ao líder da oposição, o primeiro-ministro britânico, num tom irónico, acusou Corbyn de ser o “primeiro líder da oposição da história da democracia do nosso país a recusar o convite para uma eleição”. Johnson insinuou que o Partido Trabalhista votou contra as eleições antecipadas porque tem consciência que sairá derrotado enquanto estiver sob a liderança de Corbyn.



Apesar de já ter anunciado publicamente que quer eleições gerais, o líder do Partido Trabalhista reiterou que só votará favoravelmente num cenário de eleições quando estiver afastada a hipótese da saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.



“Eu quero uma eleição, estamos ansiosos por uma eleição, mas, por mais que desejemos, não estamos preparados para impor o desastre de um não acordo à nossa sociedade, nossos empregos, nossos serviços ou mesmo nossos direitos”, afirmou Corbyn durante a sessão parlamentar.



“Já uma vez instei a câmara a confiar no povo, mas mais uma vez a oposição acha que ela é que sabe”, afirmou Johnson. No final, o primeiro-ministro lamentou que a oposição, "por duas vezes, tenha negado ao povo britânico uma palavra no que vai acontecer".

“Não vou pedir um adiamento do Brexit”

O adiamento da data da saída do Reino Unido da UE não podia faltar na agenda desta reunião parlamentar.





Boris Johnson admitiu estar “farto” deste impasse e garantiu, mais uma vez, que não irá pedir um adiamento da data à UE. “Este Governo não adiará mais o Brexit. Não permitiremos que o enfático veredito do referendo seja lentamente sufocado por mais adiamentos calculados”, declarou Johnson.









Parlamento suspenso em cenário caótico

Assim que se iniciaram os procedimentos para a prorrogação do parlamento, com um discurso de Sarah Clarke, funcionária e representante da rainha Isabel II, vários deputados da oposição gritavam “não” e “vergonha” enquanto seguravam folhas de papel onde se lia “silenciados”.









De acordo com os registos históricos, esta é a mais longa suspensão em mais de 40 anos do parlamento.

Durante o debate de segunda-feira foi ainda aprovada uma moção que obriga o Governo a divulgar mensagens e documentos sobre a decisão da suspensão do parlamento.







c/Lusa



Por sua vez, o líder trabalhista alegou que o discurso de Johnson é, promulgada durante a tarde de segunda-feira, que determina que peça um adiamento da saída a Bruxelas caso não seja aprovado um acordo, nem autorizado um “no-deal” Brexit até 19 de outubro.O debate parlamentar só terminou depois da uma da manhã com a oficialização da suspensão do parlamento até 14 de outubro.De acordo com o protocolo para a suspensão do parlamento, na ausência da monarca, é formada uma comissão de lordes para ler uma declaração sobre as leis e principais momentos da sessão legislativa que se encerra.Os deputados da Câmara Baixa são chamados a deslocarem-se à Câmara Alta. Quando John Bercow, speaker da Câmara dos Comuns, se levantava para se deslocar à Câmara dos Lordes, vários deputados tentavam impedi-lo.Bercow, que durante a sessão já tinha anunciado que irá cessar funções, acabaria por quebrar o protocolo ao fazer um discurso onde demonstrou o seu descontentamento com o processo e deixou claro que"É uma das mais longas [suspensões] em décadas e representa, não só na opinião de muitos colegas, mas de inúmeras pessoas lá fora, um ato arbitrário de poder", afirmou Bercow, aplaudido pela oposição."Eu entendo perfeitamente porque grande números de deputados estão muito mais confortáveis permanecendo onde estão", acrescentou.Esta foi, assim, a última sessão parlamentar após a suspensão de cinco semanas.A oposição encara a suspensão do parlamento como uma manobra para obrigar a uma saída a 31 de outubro, ao limitar o tempo de debate.“Espero que o primeiro-ministro reflita sobre a suspensão do parlamento para evitar que o Governo seja confrontado, porque é isso que ele está a fazer hoje", acusou Jeremy Corbyn.