Borrell questiona apelos dos EUA à contenção a par das armas para Israel

"Estou feliz por saber que dois reféns foram libertados, mas também estou muito preocupado com a situação na fronteira com o Egito, onde parece estarem a decorrer novas operações militares por parte das forças israelitas”, afirmou Borrell aos jornalistas, em reação ao anúncio israelita de que operacionais do exército, do Shin Beth - serviço de segurança interna - e da polícia libertaram dois reféns do Hamas.

Mas as preocupações do diplomata europeu mantêm-se:e admitiu estar “extraordinariamente preocupado”.", sustentou o chefe da diplomacia europeia, à entrada para uma reunião com os ministros da UE com a pasta do desenvolvimento, em Bruxelas.

No domingo, Joe Biden pediu ao primeiro-ministro de Israel que garantisse a segurança dos 1,3 milhões de palestinianos concentrados em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, cidade anunciad como próximo alvo de operações militares israelitas.





Num telefonema com Benjamin Netanyahu, o presidente norte-americano "reafirmou a opinião de que uma operação militar em Rafah não deve prosseguir sem um plano credível e exequível para garantir a segurança e o apoio ao mais de um milhão de pessoas que aí se encontram abrigadas”.

A população desta cidade, perto da fronteira egípcia, mais do que quintuplicou nas últimas semanas, com a chegada de centenas de milhares de pessoas que fogem da guerra. Mais de 1,3 milhões de palestinianos refugiaram-se ali e a comunidade internacional está preocupada com a sua proteção após Netanyahu ter ordenado ao exército, na sexta-feira, que preparasse uma ofensiva em Rafah.

Borrell pede “mais do que palavras”

, disse Josep Borrel antes da reunião com a UNRWA, acrescentando que o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken,O chefe da diplomacia europeia pediu, por isso, a Washington "mais do que palavras"., acrescentou.Nas últimas horas, uma vaga de bombardeamentos noturnos das Forças de Defesa de Israel sobre Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matou perto de uma centena de palestinianos. A cidade próxima da fronteira com o Egito é agora o foco da máquina de guerra do Estado hebraico.Entretanto, os governantes europeus reúnem-se esta segunda-feira com o subsecretário-geral das Nações Unidas e responsável pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA) Philippe Lazzarini.O responsável da principal agência das Nações Unidas com a missão de apoiar a população palestiniana vai fazer um ponto de situação sobre as contribuições para a organização e também o inquérito que está em curso para averiguar a alegada participação de elementos da organização nos atentados de 7 de outubro de 2023 em Israel. A acusação foi feita por Telavive e levou vários países a suspenderem o apoio à agência.Portugal e outros países optaram pelo reforço das contribuições, face à suspensão do financiamento de outros países, como o Reino Unido e a Alemanha.

c/ agências