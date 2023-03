Borrell vê "pequena melhoria" na relação entre EUA e Rússia

O chefe da diplomacia europeia admitiu, esta sexta-feira, que viu "uma pequena melhoria" nas relações diplomáticas com Moscovo depois de uma reunião à margem do G20, na Índia, durante a qual o secretário de Estado norte-americano terá conversado "brevemente" com o homólogo russo.