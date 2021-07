Boston. Mais de 20 feridos em colisão frontal entre dois comboios

O choque entre as duas composições aconteceu perto da zona da universidade e levou a que 23 pessoas tivessem de de receber tratamento hospitalar, sem correrem perigo de vida.



Ambas as carruagens descarrilaram na sequência da colisão. As causas do acidente estão ainda a ser investigadas. O serviço ferroviário foi temporariamente suspenso.