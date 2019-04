Brasil. Bolsonaro insiste em contrariar a história

"Não houve golpe" assim refere um telegrama enviado às Nações unidas, no qual se lê que os governos militares foram necessários para afastar a crescente ameaça comunista no Brasil.



Para além dos argumentos enviados às Nações Unidas, o governo brasileiro quer também alterar, como conta a jornalista Ana Jordão, a forma como a história é contada nos livros escolares.



O golpe de estado no Brasil não foi o que a história conta. É a leitura do governo de Jair Bolsonaro.



Sobe de tom a controvérsia depois do relator das Nações Unidas para a promoção da verdade e da justiça ter classificado como "imorais e inadmissíveis" os planos do governo para celebrar a data que deu início ao período de ditadura no Brasil.