Brasil contra presença da Venezuela na cimeira ibero-americana

", disse o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, na sua intervenção divulgada nos canais oficiais do governo.Araújo, declarado anticomunista e antiglobalista, dedicou dez minutos do seu discurso para fazer acusações contra o governo de Maduro e pedir ao bloco ibero-americano que se una em torno da defesa da "democracia", da "liberdade" e da "vigência do Estado de Direito".", disse o governante no início da sua declaração.Nesse sentido, destacou a "rejeição" do Brasil à "presença no encontro de representantes do regime ilegítimo de Nicolás Maduro" e, ao mesmo tempo, "lamentou" a ausência de "representantes do governo legítimo" do líder a oposição Juan Guaidó, reconhecido como Presidente interino por mais de 50 países, incluindo o Brasil."Esta presença é lamentável", frisou Araújo.





Propostas do governo brasileiro





O governante esclareceu que esta situação também abre novas oportunidades para os membros da cimeira Ibero-americana, formada pelos países da América Latina, Espanha, Portugal e Andorra se mobilizarem para "revalorizar e relançar o fórum como um verdadeiro espaço de defesa da democracia e da liberdade".Araújo apresentouaos demais diplomatas da cimeira Ibero-americana.com um procedimento "claro e preciso" de "medição e decisão" para impor, segundo Araújo, eventuais "sanções efetivas contra qualquer país membro que rompa com a ordem democrática".