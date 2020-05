Brasil. Deputados suspeitos de corrupção podem reassumir mandatos

A justiça determinou que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano, cumpra a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e coloque em exercício político os deputados estaduais impedidos de assumir os cargos em 2018, após terem sido presos preventivamente numa operação policial anticorrupção, num caso que ainda não foi a julgamento.Denominada "Operação Furna da Onça", em referência a uma sala de reuniões localizada ao lado do plenário da Alerj,Presos preventivamente durante cerca de um ano, os deputados foram libertados em outubro de 2019 por decisão da própria Alerj, após a juíza do STF Carmen Lúcia ter estabelecido que cabia à Assembleia decidir sobre a manutenção da prisão.





Decisão motiva críticas







A notícia de que os cinco acusados de corrupção vão regressar à Alerj foi alvo de diversas críticas de deputados.", escreveu o deputado Francisco Bulhões na rede social Twitter, lamentando a inação do Conselho de Ética da Alerj. "", acrescentou.Também o deputado Flávio Serafini apelou para um posicionamento da Alerj sobre o regresso dos cinco políticos visados no caso de corrupção.", defendeu.