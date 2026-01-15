Mundo
Brasil e Cabo Verde incluídos. América de Trump deixa de emitir vistos para 75 países
A decisão surge no âmbito de revisão das políticas de imigração começadas em 2025, com a segunda presidência de Donald Trump, que inclui várias restrições à emissão de vistos para imigrantes de “países de risco”, por questões de “segurança nacional”.
O Departamento de Estado norte-americano vai suspender a emissão de vistos para imigrantes de 75 países. A lista inclui Brasil, Cabo Verde e Somália e entra em vigor a partir de 21 de janeiro.
O comunicado também refere que a suspensão pretende “assegurar que os imigrantes destes países de alto risco não utilizam o Estado social dos Estados Unidos nem se tornam um encargo público”.
Na rede social X, o Departamento de Estado acusa os imigrantes destes países de “receber benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis”.A lista de países inclui o Brasil, Cabo Verde e a Somália e a suspensão não inclui vistos turísticos.
Em novembro de 2025, um telegrama do Departamento de Estado, enviado às representações diplomáticas dos Estados Unidos no mundo, instruía os funcionários consulares a negar a emissão de vistos a pessoas que pudessem vir a depender de benefícios sociais, através da consideração de fatores como saúde, idade, situação financeira, entre outros.
A suspensão de vistos surge numa onda de protestos contra as políticas anti-imigração dos Estados Unidos, nomeadamente sobre o abuso de poder dos agentes do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira, mais conhecida pela sigla em inglês ICE, acusados de prenderem pessoas com base no tom de pele ou no sotaque, e de assassinar Renee Nicole Good, cidadã norte-americana.
Além disso, a comunidade somali-americana do Estado do Minnesota em sido alvo contante do presidente norte-americano, que chegou a classificá-la como “lixo”.
Durante o ano de 2025, foram revogados mais de 100 mil vistos, de acordo com o Departamento de Estado, e deportadas mais de 605 mil pessoas, segundo o Departamento de Segurança Interna.
