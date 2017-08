Brasil extingue reserva natural na Amazónia para exploração de ouro

RTP 24 Ago, 2017, 10:24 / atualizado em 24 Ago, 2017, 10:24 | Mundo

Está aberta à caça ao ouro, com efeitos certamente irreversíveis na maior floresta do mundo | Reuters

A área será extremamente rica em ouro. E está a partir de agora vulnerável à exploração humana. Cerca de 30 por cento dos 47 mil quilómetros quadrados podem ser usados para mineração.



O Governo de Temer garante que nove zonas de conservação, onde vivem indígenas, vão ser salvaguardadas e legalmente protegidas. Mas vários ativistas no país já afirmaram que, com esta decisão, toda a região ficará comprometida.



O objetivo, afirmou o ministro brasileiro da Energia e Minas, é "atrair novos investimentos, gerar riqueza para o país e emprego para a sociedade".



É "o maior ataque à Amazónia dos últimos 50 anos", respondeu o senador da oposição Randolfe Rodrigues, citado pela BBC.



Também Maurício Voivodic, líder da organização conservacionista WWF no Brasil, atacou esta decisão e avisou que ao acabar com a reserva protegida toda a área sofrerá "uma explosão demográgfica, desflorestação, perda de biodiversidade" para além de criar "um conflito pelas terras".



