Brasil gerou 1,7 milhões de novos empregos no ano passado, mais 16,5%

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Governo brasileiro a partir de relatórios enviados pelas empresas que indicam a quantidade de contratações e demissões ocorridas no país, foram criados 3,1 milhões de novos postos de trabalho no Brasil desde janeiro de 2023.

Em 2024, todos os cinco grandes grupos de atividades económicas registaram saldos positivos na geração de empregos, registando-se os maiores saldos no setor de serviços, com a geração de 929.002 postos de trabalho (4,20%), e o retalho com 336.110 (+3,28%).

A Indústria registou mais 306.889 (+3,56%). Já a Construção Civil foi responsável pela geração de 110.921 novos empregos (+4,04%) e a agropecuária criou 10.808 (+0,61%) no ano passado.

O salário médio real no Brasil no ano passado foi de 2.177,96 reais (355 euros), 2,6% superior ao de 2023, percentagem inferior à inflação do ano passado, que fechou em torno de 5%.

O bom funcionamento do mercado de trabalho brasileiro tem sido um dos fatores que tem contribuído para o crescimento da economia, que o mercado financeiro estima ter subido 3,5% em 2024, com o Governo a projetar um aumennto de 3,7%.