Brasil. Homem armado sequestra autocarro e faz 17 reféns

De acordo com o correspondente da Antena 1, no Brasil, Pedro Sá Guerra, dentro do autocarro estão 17 pessoas.



O batalhão de operações especiais da Polícia Militar assumiu a operação de resgate e estão a decorrer negociações.



O sequestrador afirma ser um ex-polícia e diz ter no interior vários jerricans de gasolina.



No meio das negociações o sequestrador já libertou quatro reféns.