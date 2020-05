Brasil. Investigação do Supremo Tribunal Federal a apoiantes do Presidente cria controvérsia

A investigação do Supremo Tribunal Federal do Brasil a apoiantes do Presidente do país, no caso das notícias falsas, está a gerar conflitos entre instituições. Jair Bolsonaro está contra a decisão da justiça e o Procurador Geral da República do Brasil refere que a investigação viola a lei e a Constituição. A reportagem é do Correspondente da RTP.