Brasil. Polícia do Rio de Janeiro matou cinco pessoas por dia em 2019

O Rio de Janeiro é, historicamente, uma das cidades mais violentas do Brasil, com várias áreas ligadas ao tráfico de droga e controladas por gangues. Grupos militares formados por polícias também expandiram a sua influência nesses locais.As operações policiais aumentaram em 2019, quando o governador Wilson Witzel assumiu o cargo, em janeiro.



O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, também é defensor do uso da força contra suspeitos, afirmando que “um bom criminoso é um criminoso morto”.





Segundo as estatísticas esta semana divulgadas pelo Instituto de Segurança Pública, o total de mortes provocadas pela polícia no ano passado representa um aumento de 18 por cento em relação ao ano anterior, refere a BBC.. No entanto, há suspeitas de que existem casos de assassínio.Têm aumentado as críticas às políticas que permitem que os agentes operem fortemente armados e atiradores de helicóptero para combater criminosos em zonas de elevada densidade populacional.As autoridades afirmam que a abordagem funcionou, dada a quebra dos crimes violentos.. Esta queda reflete uma tendência que pode ser vista em todo o país, onde os homicídios caíram mais de 20 por cento nos primeiros noves meses de 2019, segundo os dados oficiais.

"Padrão geral"



Os especialistas afirmam que a melhoria na avaliação não deve ser sustentada nas operações mais violentas, uma vez que a diminuição de crimes pode ser apenas uma reação momentânea, escreve aO relatório concluiu que “há de facto áreas onde o aumento de mortes pela polícia é acompanhado da queda nos homicídios dolosos, mas esse não é o padrão geral”.O governador Wilswon Witzel não relaciona diretamente os dois acontecimentos, mas defende que a sua política para a retirada de armas e drogas está a ter resultados.