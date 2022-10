Brasil. Polícia Rodoviária ignorou ordens do TSE e multiplicou operações stop em dia de eleição

São graves as denúncias que chegam de que a PRF, mesmo após decisão do TSE, estaria fazendo operações/barricadas para impedir que os nordestinos possam exercer o poder soberano do voto. Sabem que vão perder as eleições e querem tentar interferir no resultado. Inaceitável! pic.twitter.com/YYxMBT8JCF — Erika Kokay é Lula 13! (@erikakokay) October 30, 2022

@PRF191RJ que beleza, hein, PRF!! Perderam todo o respeito do Brasil pic.twitter.com/u5EQBBZ3zs — Valeria Braga (@valeriabraga) October 30, 2022

Ao longo deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma série de operações stop a autocarros, criando obstáculos a milhares de brasileiros que se dirigiam às mesas de voto. Algumas estradas chegaram mesmo a ser cortadas devido a estasMais de metade dessas operações foi realizada na região nordeste, onde o presidente eleito Lula da Silva tinha mais vantagem sobre Jair Bolsonaro.por entender que tais ações poderiam atrasar ou impedir os eleitores de se deslocarem às mesas de voto."O prejuízo que causou aos eleitores foi o eventual atraso durante aquela inspeção. Eu volto a dizer: nenhum autocarro voltou à origem, todos foram ao local de votação e votaram. Todos votaram", afirmou Moraes aos jornalistas.Moraes afirmou ainda que Vasques garantiu que a PRF estava apenas a seguir o código de trânsito. "Ou seja: um autocarro com pneus carecas, com o farol quebrado, sem condições de circular era abordado e era feita a autuação", disse Moraes.. Na mensagem , obtida por meios de comunicação sociais brasileiros, o agente policial afirmava ainda que as operações nas estradas tinham sido uma ordem da “cúpula” da TRF.“Ó a cara de alguém que está preocupado com as determinações do ministro”, disse Adalberto Alfredo Schumann, agente policial na Brasília, numa mensagem partilhada num grupo de WhatsApp com outros colegas de trabalho.acrescentou na mensagem. Com “cartão programa”, o agente refere-se às diretrizes de policiamento para aquela data, vindas da “cúpula” da PRF.” e determinou o “fiel cumprimento” da operação. No sábado, Vasques também manifestou o seu apoio a Bolsonaro na sua conta do Instagram, mas mais tarde apagou a imagem.As operações da PRF estão a ser criticadas nas redes sociais como uma tentativa de interferir no resultado das eleições ao impedir eleitores de Lula da Silva de comparecerem às urnas. Em contrapartida, os “bolsonaristas” têm aplaudido a atuação da PRF, afirmando que prestou um grande serviço à nação.A coligação de Lula da Silva pediu que a PRF fosse multada em 500 mil reais pelo incumprimento das ordens do TSE.