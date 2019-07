Brasil. Rebentamento de barragem coloca duas cidades em alerta

As autoridades confirmam que até ao momento que não há vítimas.



As fortes chuvas que têm caído no estado da Bahia contribuíram para o rebentamento desta barragem, na quinta-feira. Há cinco dias que chove sem parar e as previsões apontam para mais chuva



O alerta está em curso como conta o correspondente da Antena 1/RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra.



A situação que afeta a segurança de mais de 30 mil pessoas nas duas cidade.