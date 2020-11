Brasil. Segunda volta das autárquicas sem ataque cibernético

", afirmou Luis Roberto Barroso após o fim do apuramento dos votos durante uma conferência de imprensa, na sede do TSE.", acrescentou.No domingo, o Brasil realizou a segunda volta das eleições municipais em 57 cidades com mais de 200 mil eleitores, incluindo capitais regionais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.Segundo Barroso, as eleições levaram às urnas mais de 26 milhões brasileiros de um total de mais de 38 milhões aptos a votar, numa eleição que terminou sem incidentes graves.O presidente do TSE lembrou, porém, que na primeira volta das municipais, disputada em 15 de novembro, aconteceram problemas no sistema informático do tribunal, que também foi alvo de ataques cibernéticos.





Factos da primeira volta







", afirmou Barroso.

Os ataques cibernéticos deram origem a uma investigação da polícia brasileira em parceria com a polícia portuguesa em razão da alegada participação do `hacker` português Zambrius na divulgação de informações do TSE. O pirata cibernético assumiu o ataque em entrevista aos `media` brasileiros e foi detido no sábado em Portugal.





", foi explicado pelas autoridades.