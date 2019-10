Brasil. Supremo Tribunal Federal analisa ações que podem ditar libertação de Lula da Silva

É um passo decisivo para a possível libertação de Lula da Silva. O Supremo Tribunal Federal do Brasil começa hoje a analisar ações para proibir a detenção de réus, enquanto existirem recursos pendentes. Um cenário que abre a porta da liberdade ao antigo presidente do país, como nos relata a partir do Rio de Janeiro, o correspondente da Antena 1, Pedro Sá Guerra.

As ações interpostas visam declarar inconstitucional a detenção de réus, após a decisão da segunda instância.



O antigo presidente brasileiro deu esta semana, uma entrevista exclusiva à Antena 1 e RTP, em que Lula da Silva reiterou estar inocente no processo em que é acusado.