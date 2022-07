Brasil. Tesoureiro do PT assassinado por apoiante de Bolsonaro

Foto: Christian Rizzi - Reuters

No Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores foi assassinado por um apoiante do presidente Jair Bolsonaro. Um crime que está a provocar grande consternação e reações de todos os quadrantes políticos e judiciais - incluindo do próprio chefe de Estado.