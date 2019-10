Brexit. Arrastam-se as negociações entre Reino Unido e União Europeia

Foto: Francois Lenoir - Reuters

Em Bruxelas, na véspera de Conselho Europeu, tudo em banho maria. Alguns dirigentes europeus deram sinais de otimismo relativamente à possibilidade de um entendimento para um acordo sobre o Brexit, mas não há nada de concreto.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, chegou a dizer que poderia haver um acordo nas próximas horas, mas uma fonte do Governo britânico, citada pela BBC, garantiu que pelo menos esta quarta-feira não ficará fechado qualquer acordo.



A correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves, dá conta do impasse e do otimismo que, até agora, deu em nada.