Brexit. Britânicos a viver em Portugal já podem requerer novo estatuto de residente

Através do Portal Brexit, em brexit.sef.pt, podem solicitar um novo título que confirma o estatuto de residente, ao abrigo do Acordo de Saída.



Depois do registo online, o novo cartão será emitido a partir de 1 de janeiro de 2021, data a partir do qual os imigrantes britânicos já não estarão abrangidos pelas regras da União Europeia.



Os cidadãos ficam assim com os direitos protegidos, concluído o fim do período de transição.