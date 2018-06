Brexit: cidadãos europeus obrigados a pedir residência

RTP21 Jun, 2018, 17:43 | Mundo

O Governo britânico revelou esta quinta-feira as regras de residência, a vigorar após o Brexit, para os europeus que residem no país.



O ministro do Interior, Sajid Javid, disse na Câmara dos Lordes que os cidadãos europeus podem requerer uma autorização de residência a partir “do Outono deste ano”. Assegura que o procedimento será "o mais simples possível" e que se espera que esteja totalmente operacional até o final de março de 2019.



Javid detalhou que os pedidos de autorização de residência podem ser feitos online ou através de uma aplicação de telemóvel. No entanto, o sistema ainda não funciona em iPhones. É pedido aos candidatos que provem a sua identidade, residência no Reino Unido e que não tenham registo criminal grave.



No caso dos cidadãos que já residam no Reino Unido há cinco anos consecutivos, é-lhes garantida a residência permanente após o pedido. O mesmo se aplica aos seus familiares próximos.



Àqueles que não cumprem com o requisito dos cinco anos, é-lhes dado um visto de pré-residência. A partir daí podem morar mais cinco anos no país, altura em que deverão requerer a residência permanente.



Cada pedido custará 65 libras (74 euros) para maiores de 16 anos e 32,50 libras (37 euros) para menores. Todos os membros do agregado familiar têm de fazer o pedido. Este apenas é gratuito para aqueles que tenham um visto de residência permanente válido ou que tenham licença indefinida para permanecer no país.



Em Dezembro do ano passado, Londres e Bruxelas delinearam um acordo para garantir que, após o Brexit, os direitos dos cidadãos europeus a residir no Reino Unido fossem preservados. O mesmo foi acordado para os britânicos que moram nos países da União Europeia.



Mais de quatro milhões de cidadãos europeus residem no Reino Unido. Atualmente podem deslocar-se livremente entre países, um benefício que terminará após o período de transição de 21 meses do Brexit, marcado para 29 de março de 2019.