Brexit. "Europa dos 27 vai manter-se como grande potência mundial"

Foto: Reuters

O novo embaixador português na União Europeia no Reino Unido mostra-se convicto da força existente na União Europeia. João Vale de Almeida considera que mesmo com a saída da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, não vai enfraquecer a Europa dos 27.