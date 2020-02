Brexit. França prevê negociações difíceis entre Reino Unido e UE

O ministro francês dos Negócios Estrangeiros acredita que o Reino Unido e a União Europeia estão prestes a enfrentar negociações amargas no que diz respeito à futura relação entre ambas as partes. Os britânicos abandonaram oficialmente o bloco europeu no último dia de janeiro, mas terão até ao final deste ano para definir, em conjunto com os 27, os contornos de temas fundamentais.