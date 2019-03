Brexit. Governo e parlamento não se entendem

Foto: Epa

Esta segunda-feira o parlamento aprovou uma emenda para assumir o controlo do “Brexit”, como conta a jornalista Carolina Soares.



Depois de aprovada a emenda parlamentar os deputados podem votar outras alternativas, além da que propõe Theresa May.



Jeremy Corbin - líder da oposição aplaudiu o resultado e felicitou o parlamento por ter tomado o controlo do “Brexit”, o líder dos trabalhistas considera que a abordagem do governo tem sido um falhanço.